Unione Terre d’Argine: attivati sportelli per la nuova identità digitale

Da oggi a Carpi e negli altri comuni dell’Unione Terre d’Argine sono attivi sportelli dove ottenere gratuitamente le credenziali per accedere al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Gli sportelli – nei rispettivi Urp e nella portineria del Comune di Novi – sono stati attivati in collaborazione con Lepida ScpA grazie al nuovo servizio “LepidaID” (https://id.lepida.it), un’evoluzione di FedERa, il sistema regionale che in questi anni ha garantito ai cittadini l’accesso ai servizi on-line dei quattro Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni emiliano-romagnole.

Poiché Lepida ScpA si aggiunge ai gestori nazionali di credenziali SPID, la novità è sostanziale: la nuova identità LepidaSPID sarà infatti valida per tutti i servizi on-line della Pubblica Amministrazione italiana, senza più limiti regionali, nonché per quelli privati aderenti al sistema (https://www.spid.gov.it/), utilizzando computer, tablet e smartphone.

Ottenerla è semplice e gratuito: chi possiede già un’identità FedERa rilasciata dall’Unione Terre d’Argine riceverà (se non già arrivata per altra ragione) una e-mail di LepidaID con le istruzioni per convertire l’identità “vecchia” in quella nuova.

Chi invece non aveva già una identità FedERa può avere quella nuova registrandosi sul sito https://id.lepida.it : oltre a essere maggiorenni, serve avere un indirizzo e-mail, cellulare e scansione fronte-retro sia di un documento di riconoscimento italiano valido sia della tessera sanitaria. Poi la procedura si completa presentandosi allo sportello con gli stessi documenti.

—