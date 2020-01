Sette interventi dei Vigili del Fuoco durante la notte a Bologna e provincia

Alle 20:04 Incendio di una baracca di legno in via Mezzocolle 14 ad Imola, località Ponticelli. Intervenuta squadra di Imola.

Alle 21:05 a Bologna in via Corticella 265/6 intervenute squadra direttamente dalla centrale con autoscala e autobotte per l’incendio appartamento al secondo piano.

Alle 22:22 ad Imola via Cesare Lippi, incendio della canna fumaria con tetto in muratura di un’abitazione. Intervenuta squadra del distaccamento di Fontanelice.

Alle 22:42 in via Primo Maggio 177 a Porretta è intervenuta la squadra di Gaggio Montano per danni d’acqua derivanti da una tubazione acquedotto rotta. Allertata Hera.

Alle 00:13 a Bologna in Galleria Cavour 2 i vigili del fuoco hanno prestato assistenza generica ad un cittadino preoccupato per rumori provenienti dal vano caldaia del palazzo.

Alle 00:26 assistenza ad anziani in casa. Rumori provenienti dal l’appartamento vicino. Via Guelfa 74 a Bologna.

Alle 07:43 ascensore bloccato a Imola in via Vivaldi 31. Intervenuta squadra Imola.