Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 14 gennaio

Al mattino foschie e nebbie in graduale dissolvimento sulle aree di bassa pianura, cielo molto nuvoloso o coperto per nubi basse sull’Emilia centro-occidentale e lungo il crinale appenninico, sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Nel corso del pomeriggio ed in serata tendenza della copertura nuvolosa bassa ad estendersi verso est, andando via via ad interessare tutta l’Emilia ed il settore più occidentale della Romagna. Durante la giornata sono possibili pioviggini a ridosso del crinale appenninico occidentale. Temperature: minime in sensibile aumento con valori sulle aree di pianura generalmente compresi tra 1°C e 3°C, non è esclusa qualche punta localmente più bassa sulle aree di aperta campagna di Ferrarese e Ravennate; massime in lieve aumento sulla Romagna: valori attorno a 7/8°C sui capoluoghi romagnoli, prossimi a 5/6°C sull’Emilia. Venti: deboli da sud-ovest sui rilievi, prevalenza di calma di vento sulle aree di pianura. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)