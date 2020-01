Piccolo rapace scivola nel camino di un’abitazione: salvato a Soliera dai Vigili del Fuoco

Ieri sera poco prima delle 22 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una abitazione di via San Pellegrino a Soliera per rumori provenienti da un camino inutilizzato, dove sembrava fosse scivolato un animale. In poco tempo i Vigili sono riusciti a estrarre dalla canna fumaria un piccolo rapace, probabilmente una civetta. L’animale, apparentemente non ferito ma provato per l’esperienza, è stato trasportato al Distaccamento di Carpi dove, in queste ore, sarà ritirato dai volontari de “Il Pettirosso” per eventuali cure prima di essere liberato.