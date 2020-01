Incidente stradale intorno a mezzanotte sulla strada provinciale pedemontana 467 a Sassuolo direzione Casalgrande. Una auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento. Una persona è rimasta ferita ed è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto anche il 118. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma non è grave.