A Casa Corsini “Dalla parte delle Donne”

Giovedì 16 gennaio dalle 18.30 a Casa Corsini di Spezzano, il polo dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, è in programma la serata “Dalla parte delle Donne”, seminario di lancio del progetto europeo ON-OFF, di cui l’associazione Lumen è capofila.

Si inizia con la presentazione del progetto, negli interventi di Alice Toni (Associazione Lumen), Milena Kadieva (G.A.F. – Bulgaria), Konstantinos Kyritsis (G.S.N. – Grecia). A seguire, dalle 19.15 circa, la lezione “Il coraggio di Franca (e di tutte le altre) – La violenza contro le donne nella storia” a cura del prof. Francesco Maria Feltri. Disponibile, a fine intervento, un buffet per i partecipanti.

Il progetto europeo ON-OFF mira a creare un modello di intervento per il contrasto alla violenza di genere online e l’oggettificazione della figura femminile a beneficio di insegnanti ed educatori europei. In totale saranno coinvolti 700 ragazzi e 90 fra insegnanti ed educatori dei territori partecipanti, tra cui Fiorano Modenese.

Nel progetto sono impegnati 6 soggetti provenienti da 5 Paesi europei: Bulgaria, Cipro, Grecia, Spagna e Italia. E proprio italiano, anzi “fioranese”, è il capofila del progetto: si tratta di Lumen, l’associazione di promozione sociale che sviluppa e cura le attività di Casa Corsini (FabLab, FabLab Junior, Coworking e Music Factory) per conto del Comune di Fiorano Modenese. L’altro partner italiano è Aretés, realtà modenese attiva nella ricerca applicata.

In ciascuno dei Paesi saranno coinvolti almeno 18 educatori ed insegnanti e circa 140 ragazze e ragazzi dai 12 ai 17 anni. In sintesi, il progetto prevede inizialmente un percorso di ascolto ed un sondaggio per raccogliere esigenze, idee, proposte, bisogni e quanto utile per la definizione del modello. Successivamente sarà realizzato il modello di intervento per l’utilizzo del quale insegnanti ed educatori partecipanti saranno adeguatamente formati: poi, prenderà il via la sperimentazione nelle scuole per arrivare alla successiva validazione del modello.

Alla fine del percorso sarà disponibile online per tutti, in 5 lingue, il modello di intervento: una piattaforma sperimentata e validata, contenente tracce, lezioni, video, schede informative utilizzabile per informare, coinvolgere, sensibilizzare i ragazzi contro la violenza di genere online.

Tutte le scuole, centri giovani, strutture e insegnanti ed educatori del territorio provinciale modenese possono partecipare gratuitamente alle attività progettuali.

Per informazioni è possibile contattare l’associazione Lumen alla mail lumenassociazione@gmail.com.