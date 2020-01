Volley, Sassuolo ospita Pinerolo nella prima casalinga del 2020

Prima partita casalinga del 2020 per la Green Warriors Sassuolo, che domenica riceverà al Palapaganelli la Eurospin Ford Sara Pinerolo, nel match valido per l’ottava giornata del girone di ritorno, la penultima della Regular Season. Tante le lunghezze che separano in classifica le due formazioni, con Pinerolo che occupa stabilmente la terza piazza con trenta punti ed è ormai già certo da alcune giornate dell’accesso alla Poule Promozione. Diametralmente opposto è il discorso della Green Warriors: Pincerato e compagne sono al momento fanalino di coda del girone A con 14 punti e nella seconda fase della stagione saranno impegnate nella Poule Salvezza.

A presentare la partita Benedetta Mambelli: “La preparazione del match contro Pinerolo non è stata diversa da quella che facciamo di solito, il nostro studio è sempre lo stesso. Ovviamente, differenze rispetto alle altre formazioni ci sono e sono date principalmente dal fatto che Pinerolo può contare su due attaccanti mancini di un certo spessore e importanza, cioè Grigolo e Zago. Dovremo sicuramente cercare di lavorare bene a muro per chiudere loro più zone di campo possibili, creando una buona correlazione muro – difesa per facilitare la fase di ricostruzione”. “Per quanto riguarda noi – continua Mambelli – credo che la cosa più importante che dovremo fare sarà mantenere alta la guardia, evitare gli errori gratuiti e soprattutto – visto che comunque ce ne saranno – evitare che ad un errore ne seguano altri dieci. Sicuramente evitare questo, e quindi in un certo senso non scavarci la fossa da sole, sarà la chiave per affrontare i diversi set in maniera più serena possibile”.

Il match, che sarà diretto dalla coppia arbitrale formata da Stefano Chiriatti e Piera Usai, sarà trasmesso sul canale Youtube “Volley Academy Sassuolo”.