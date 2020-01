Unione Appennino Reggiano: al via il “Bando Affitti” 2020

Il 14 gennaio 2020 uscirà il bando distrettuale “Per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2020” detto comunemente ”Bando Affitti” per assegnare dei contributi integrativi a chi paga il canone di affitto a proprietari privati, con le caratteristiche previste dal bando. La scadenza del bando sarà il 28 febbraio 2020. Per informazioni e per la presentazione della domanda ci si può rivolgere allo sportello sociale del del comune di residenza e occorre avere l’ISEE con scadenza al 31/12/2020.

Qualsiasi ulteriore informazione sarà disponibile a far data dal 14 gennaio sul sito istituzionale dell’Unione Montana unioneappennino.re.it.