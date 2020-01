Castellarano, senso unico da lunedì 13 gennaio sulla Sp 486R

La Provincia di Reggio Emilia informa che da lunedì prossimo, 13 gennaio, in un tratto di circa mezzo chilometro della Sp 486R, nei pressi di via Stradone Secchia in comune di Castellarano, si viaggerà a senso unico alternato regolato da movieri con limitazione della velocità a 30 km/ora. I provvedimenti sono stati adottati per consentire lo svolgimento in sicurezza di un intervento di taglio di piante prospicienti la sede stradale, ormai pericolose. Rimarranno in vigore fino al termine dei lavori affidati, nell’ambito dell’Accordo quadro per gli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento Reparto Sud, al Consorzio Corma di Castelnovo Monti.