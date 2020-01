Al via le iscrizioni ai corsi di spagnolo e francese tenuti dagli studenti del liceo ‘Moro’ di Reggio: destinati agli over 55

Il servizio Officina educativa del Comune di Reggio Emilia, la cooperativa sociale Reggiana educatori e il liceo Aldo Moro proseguono la fortunata attività dei corsi di lingue rivolti a persone over 55, proponendo per il nono anno “Hablamos français o parlons espanol”, due proposte per imparare la lingua francese e spagnola, tenute dagli studenti dell’indirizzo linguistico. I corsi sono gratuiti e l’inizio è fissato per giovedì 30 gennaio.

Si tratta di otto lezioni che si svolgono presso le aule del liceo Moro in via XX settembre 5, il giovedì dalle 14 alle 15,30. Il corso di spagnolo viene organizzato su due livelli: principianti, per chi vuole conoscere i vocaboli di base; elementare, per chi vuole migliorare le nozioni grammaticali. Il corso di francese è invece proposto solo per il ilivello principianti.

I posti a disposizione per partecipare a “Hablamos français o parlons espanol” sono 15 per il corso di francese e 15 per ogni livello del corso di spagnolo.

Per iscriversi occorre presentarsi da mercoledì 15 gennaio con un documento d’identità presso l’Urp Comune Informa di via Farini 2 nelle seguenti giornate di lunedì dalle 9,30 alle 12,30; martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Ogni iscritto ha la possibilità di iscrivere un’altra persona presentando il documento d’identità della stessa. Gli iscritti devono essere residenti nel Comune di Reggio Emilia.

Per informazioni: URP 0522/456660; Infogiovani 0522/585217-0522/585271