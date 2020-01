Martedì 14 gennaio torna ‘Una sera al museo’ al Centro ‘Via Vittorio Veneto’ di Fiorano Modenese. Dalle ore 20.30, terzo appuntamento con Claudio Corrado che accompagnerà i presenti in un emozionante viaggio virtuale al museo dell’Ermitage di San Pietroburgo in Russia. Al termine consueto brindisi e colonna sonora al pianoforte. La rassegna ‘Una sera al museo’ è promossa dal Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.