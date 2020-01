Abbandona una lavatrice in piazza Gioberti a Reggio, sanzionata con 600 euro di multa

Approfittando dell’oscurità, una 25enne che gestisce un’attività in centro ieri sera, intorno alle 22, ha abbandondato una lavatrice in piazza Gioberti. Ma è stata rintracciata di lì a poco grazie alla testimonianza di un cittadino che l’aveva vista scaricare l’elettrodomestico da un’automobile, insieme a un’altra persona, e poi allontanarsi. Gli agenti della Polizia locale sono infatti riusciti a risalire rapidamente, tramite il numero di targa e al permesso ztl ad essa collegato, alla proprietaria del mezzo utilizzato per l’abbandono.

La ragazza, messa di fronte all’evidenza dei fatti, ha ammesso di aver cercato di disfarsi dell’elettrodomenstico non più funzionante. Il gesto le è costato l’obbligo di rimuovere immediatamente la lavatrice e una sanzione di 600 euro per abbandono di rifiuti.

Si ricorda che per il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio (gratuito) ci si può rivolgere a Iren attraverso il canale telefonico 800-212607 o tramite prenotazione online disponibile sul sito https://servizi.irenambiente.it.