Castelfranco Emilia, Caronte in esposizione allo Sportello del Cittadino

Da domani venerdì 10 Gennaio e fino al prossimo 10 Febbraio 2020 Caronte in esposizione allo Sportello del Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, in Corso Martiri 216. Una scultura del celebre traghettatore di anime dell’Ade, realizzata in terra cotta patinata nel 2017 dal Professor Danilo Cassano, scultore e docente al Liceo Artistico di Paolo Toschi di Parma, nato ad Anzola e residente alla Madonna della Provvidenza di Piumazzo.

«Perché Caronte? Il monito del III canto dell’Inferno Dantesco – ha dichiarato il Professor Cassano – è nell’immaginario popolare, e anche nella mia ricerca, un messaggio di riflessione sulla propria vita per porvi rimedio nel tempo utile che rimane. L’auspicio è infatti quello di arrivare alla fine, come scriveva San Paolo nella lettera a Timoteo 4,8, e poter affermare: “ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede”».