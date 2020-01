Claudio Morselli è il nuovo Amministratore Unico di Sassuolo Gestioni Patrimoniali

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 gennaio, presso lo Studio Notarile Associato Manfredini Ghirardini di Modena, si è svolta l’Assemblea di Sgp che ha portato alla revoca di Corrado Cavallini dalla carica di Amministratore Unico, con la contestuale nomina di Claudio Morselli che resterà in carica per tre esercizi e, precisamente, fino all’assemblea che approverà il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Nato a Modena il 20 giugno 1952, Claudio Morselli ha iniziato l’attività lavorativa nel 1975 presso un’azienda di credito, in cui è rimasto fino al 1985, dopo un breve inserimento nella Filiale di Modena nei vari uffici svolge la sua attività in Direzione Generale come unità di supporto nel progetto di informatizzazione del servizio estero. Successivamente responsabile del servizio estero di varie filiali dell’istituto di credito.

Dal 1993, in veste di collaboratore esterno all’interno delle aziende, gestisce start up aziendali, assistite titolari di aziende nella riorganizzazione dei processi di change mananagement e collabora con Studi Professionali nei processi di ristrutturazioni di debito, sempre all’interno delle aziende.

Attualmente con alcuni professionisti ha realizzato un progetto denominato Cambiamento e Crescita che supporta gli imprenditori in un progetto di crescita e cambiamento aziendale

Esperienze significative:

Controllo di gestione e Finanza di impresa: in un momento di grande turbolenza il monitoraggio costante e metodico della redditività aziendale e della liquidità sono elementi fondamentali per la gestione andamentale dell’impresa. Il rapporto banca impresa, supportato da un’analisi di rating interno permette un miglior confronto fra Banca e Impresa.

Amministratore di Start Up e Ristrutturazione di debito: dal 2004 affianca gli imprenditori negli start up aziendali, occupandosi principalmente dell’area amministrativa – finanza e controllo, e nelle ristrutturazioni di debito, affiancandoli nel processo di cambiamento sia organizzativo che culturale.

“Abbiamo deciso di revocare l’incarico di Amministratore Unico di Sgp a Corrado Cavallini a cui facciamo i migliori auguri di buon lavoro – afferma il Sindaco del Comune di Sassuolo, socio unico di Sgp, Gian Francesco Menani – per il venir meno del rapporto di fiducia. Diamo il benvenuto Claudio Morselli che, ne siamo certi, in breve tempo conoscerà la Società ed i dipendenti e sarà in grado di fare un ottimo lavoro”.