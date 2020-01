Spostamento temporaneo a Mirandola per il punto informativo comunale

L’Amministrazione comunale, in vista dell’imminente inizio dei lavori di recupero del Teatro Nuovo in piazza Costituente a Mirandola, ha scelto di spostare temporaneamente presso il Municipio – via Giolitti 22 – le attività del Punto Informativo Comunale che riprenderanno già domani mercoledì 8 gennaio 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il Punto Informativo Comunale, ubicato fino a qualche giorno fa presso il Foyer del Teatro svolge principalmente il servizio di informazioni relativo alle attività e alle iniziative del Comune oltre a quello di anagrafe canina e di gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini.

La decisione per un suo spostamento temporaneo per continuare a garantirne l’attività – in attesa di individuare una nuova sede definitiva in centro storico – è maturata al seguito dell’accantieramento del Teatro, al fine di limitare i disagi che potrebbero crearsi con i lavori.

Con il trasferimento, ai due giorni di apertura, il mercoledì ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si aggiunge anche il lunedì sempre dalle ore 9.00 alle ore 13.00.