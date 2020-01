Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 8 gennaio

Nebbie diffuse sulle aree di pianura, in diradamento durante le ore centrali della giornata; sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature: in generale lieve rialzo. Le minime sui capoluoghi di provincia saranno comprese tra 0°C e 2°C; qualche grado in meno sulle zone di campagna con gelate estese; sulle aree collinari i valori resteranno di poco sopra lo zero, con marcate condizioni di inversione termica. Massime attorno a 4/5°C sulla pianura prossima al Po, 6/7°C sulle restanti aree pianeggianti, qualche grado in più sulla fascia collinare. Venti: in prevalenza deboli occidentali, con qualche rinforzo da nord-ovest sul settore costiero in mattinata. Mare: poco mosso sotto costa, mosso al largo, con moto ondoso in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata.

(Arpae)