Tanti auguri Nek

Oggi si festeggia l’Epifania ma noi a Sassuolo abbiamo anche un augurio speciale in più da mandare. Il 6 Gennaio 1972 ha fatto il suo esordio sul palcoscenico della vita (parlando di lui può starci), Filippo Neviani in arte Nek. Compie gli anni il nostro artista più conosciuto a livello nazionale e internazionale e a mio modesto parere nel modo migliore per un musicista, ovvero, in una pausa in famiglia durante un bellissimo tour tra i club europei e i migliori teatri italiani. Filippo ha dato nome al suo quattordicesimo album “il mio gioco preferito” (uscirà una seconda parte a breve), mai titolo potrebbe calzare meglio nel fare gli auguri a un “ragazzo” che a quel gioco, la musica, non ha mai smesso di credere e di giocare appunto. Buon compleanno a Nek da tutti noi.

Claudio Corrado