Investe ed uccide un giovane, arrestato per omicidio ad Imola

E’ accusato di aver investito con l’auto e ucciso un 25enne, con cui aveva litigato nei giorni scorsi per un cellulare rubato a suo figlio. Domenica sera a Imola un 44 anne italiano è stato arrestato per omicidio volontario. E’ successo verso le 22.30 in via Mameli e l’uomo si è costituito al commissariato di Polizia poco dopo, dicendo però che non voleva investire la vittima.

L’arresto è stato deciso in coordinamento con il pm di turno, anche alla luce del pregresso tra i due. Tutto sarebbe infatti nato, da una diatriba per un cellulare rubato al figlio dell’uomo residente a Imola. Due giorni fa c’era stata una lite finita con un’aggressione e una denuncia per lesioni. La dinamica dell’investimento è ancora al vaglio degli investigatori. Il giovane, originario del Marocco, è stato investito da una Jeep in una strada stretta, senza marciapiedi, mentre poco prima sarebbero arrivate segnalazioni alla polizia di una macchina che girava per Imola a forte velocità.