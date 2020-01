Incidente frontale in via di Corticella ieri sera

Ieri sera intorno alle 23:30 in via di Corticella di fronte all’ippodromo, i Vigili del Fuoco della sede centrale, sono intervenuti per un incidente frontale tra due veicoli.

All’arrivo sul posto il conducente di uno dei due veicoli era incastrato nell’abitacolo. I vigili del fuoco con l’utilizzo delle cesoie e moto divariacatore hanno provveduto liberarlo dall’abitacolo e a mettere in sicurezza i veicoli.

Presenti sul posto oltre al personale del 118 anche la polizia di stato e la polizia locale per i relativi rilievi.