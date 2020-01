Il sindaco ricorda Don Carlo Lamecchi

“Una grande perdita per l’intera collettività sassolese: ci ha lasciato un amico, un pastore, un uomo che ha saputo non solo guidare i fedeli ma coinvolgerli in progetti ed iniziative capaci di porre al centro un solo grande obiettivo, i sassolesi”.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, ricorda don Carlo Lamecchi, scomparso questa mattina al termine di una lunga malattia all’età di 78 anni.

“Un vulcano di idee e coraggio – prosegue il Sindaco – con una grande forza interiore che non l’ha mai abbandonato: poche settimane fa, malato da tempo, era venuto in una riunione di Giunta per ricevere un piccolo riconoscimento e, anche in quell’occasione, non aveva lesinato idee, progetti, suggerimenti. A nome mio, dell’intera Giunta e dell’Amministrazione comunale di Sassuolo – conclude il Sindaco – le più sincere e sentite condoglianze alla sorella ed al fratello ma anche a tutta quella comunità di amici che in lui hanno sempre trovato una guida ed un appoggio”.