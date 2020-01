E’ morto Don Carlo Lamecchi

La comunità sassolese in lutto. E’ infatti scomparso Don Carlo Lamecchi: malato da tempo, il sacerdote era nato nel 1941 a Vogno di Toano, ma a Sassuolo aveva legato gran parte della sua vita.Ordinato sacerdore nel 1968, laureato in Teologia e Pedagogia, ha insegnato per quasi vent’anni in diverse scuole cittadine ed è stato ‘padre spirituale’ di non meno di un paio di generazioni di sassolesi che hanno avuto modo di apprezzarne l’umanità e disponibilità soprattutto in quel di Rometta, parrocchia della quale Don Carlo era a suo modo un simbolo.

Proprio a Rometta, infatti, era stato vicario per un triennio negli anni Sessanta, e parroco prima dal 1971 alla metà degli anni Ottanta, poi dal 2001 al 2015. Aggregato poi all’Unità Pastorale di Madonna di Sotto–Ancora–Braida come collaboratore pastorale e cappellano dell’ospedale cittadino, aveva di recente dato alle stampe un libro di poesie (‘Gocce di rugiada’, il titoli, Incontri l’editore) presentato proprio quella parrocchia di Rometta dove, in attesa delle esequie, verrà traslata la salma.