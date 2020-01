Volley: Sassuolo in trasferta a Martignacco per la prima del 2020

Comincia da Martignacco il 2020 della Green Warriors Sassuolo, che domenica sarà impegnata nella seconda trasferta friulana consecutiva, dopo aver il match di sette giorni fa contro Talmassons.

L’obiettivo in casa neroverde è ovviamente quello di iniziare l’anno con il piede giusto, ritrovando quella vittoria che manca dalla fine di novembre. Al momento le neroverdi si trovano al decimo posto in classifica generale con 14 punti, ma è altrettanto vero che la situazione è particolarmente fluida, con sei squadre nel giro di sei punti e ogni turno di campionato ha sempre regalato risultati inattesi.

Passando alla partita contro Martignacco, le ragazze di Enrico Barbolini si troveranno di fronte una formazione giovane ed ambiziosa, che al momento occupa il quinto posto in classifica generale con 20 punti, che che deve guardarsi dal ritorno di Olbia.

A presentare l’incontro, la nostra Martina Ghezzi: “Arriviamo da un periodo difficile, caratterizzato da molti infortuni che non ci hanno permesso di svolgere un lavoro producente in palestra e di conseguenza non siamo riusciti ad esprimerci al meglio delle nostre capacità in partita. Credo che ognuna di noi abbia bisogno di riacquistare sicurezza e penso che solo una bella prestazione o meglio una vittoria ci darebbe morale. Martignacco è una squadra forte, che lotta per un posto nella Pool Promozione e per i play off, quindi non sarà una partita facile. Andremo lì cercando di esprimerci al meglio e speriamo che in questo 2020 anche un po’ di fortuna sia dalla nostra parte”.