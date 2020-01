Vandalismi in viale XX Settembre, recinzione a fuoco in un cantiere

Vigili del Fuoco e Polizia Municipale in azione, fino a poco fa, in viale XX settembre, a causa di una recinzione incendiata lungo il pedonale retrostante il comparto ex Cavedoni. Il pedonale, solitamente “presidiato” da ragazzini oltremodo molesti, affaccia sul retro di alcuni edifici di via Fenuzzi, uno dei quali, abbandonato, è protetto da una recinzione cui alcuni di questi hanno appiccato il fuoco.

Altri ragazzini, stando alle testimonianze, hanno invece provveduto a spegnere le fiamme e chiamare Vigili del Fuoco e Municipale, sul luogo per constatare come non si siano registrati danni, recinzione a parte, a persone e cose.