Soliera: Music Together per bimbi di 0-4 anni con i genitori

Dopo il successo del corso che si è tenuto la scorsa primavera, si rinnova a Soliera l’appuntamento con “Music Together”, il ciclo di incontri dedicati ai bambini da 0 a 4 anni, insieme ai loro genitori. La seconda edizione solierese del progetto prenderà avvio venerdì 10 gennaio per proseguire, a cadenza settimanale, fino al 20 marzo 2020. Gli incontri, della durata di 45 minuti, avranno sempre inizio alle ore 17 e si terranno nella sala palco del centro culturale Il Mulino di via Grandi 201. Si realizzano grazie al sostegno di Focus 06. Una comunità per il benessere dell’infanzia, un progetto selezionato da Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Una classe di Music Together, a cura della omonima associazione con sede a Modena, non è una “lezione di musica”. Non è rivolta alla formazione di piccoli concertisti (questo eventualmente avverrà dopo), né è un modello di perfezione musicale. È piuttosto un modo per fare musica con i propri figli. Le classi di Music Together sono basate sull’idea che fare musica con i bambini, in famiglia e in una comunità di famiglie. Almeno due i benefici del corso: da un lato arricchisce le vite di bambini e adulti, dall’altro favorisce la crescita musicale nel bambino, migliorando le sue capacità musicali in modalità ludica. Si tratta di un’esperienza rilassata, giocosa, partecipatoria e di esplorazione che nutre la crescita musicale, permette ai bambini di sviluppare la loro intelligenza musicale e pone le fondamenta per i loro futuri progressi in musica.

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 al numero 059.568587, oppure scrivendo a ludoteca@fondazionecampori.it

L’iscrizione è da intendersi per l’intero ciclo di incontri. È consigliato un abbigliamento comodo; è necessario portare calzini antiscivolo per i bambini. Se il bimbo ha meno di 7 mesi, portare anche una piccola coperta.

Per maggiori informazioni: www.progettofocus06.it