Motobefana in arrivo a Castelnuovo Rangone

Abbandonata la tradizionale scopa per una fiammante due ruote, la Befana arriva a Castelnuovo per portarsi via tutte le feste, come recita il proverbio.

L’appuntamento con la Motobefana, organizzata dall’Associazione Moto Club dei Castelli e da Polivalente Castelnuovo, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Castelnuovo Rangone, è per lunedì 6 gennaio alle 14.30 in via Cesare Battisti, dove è previsto il ritrovo presso il parcheggio del circolo Arci Ex Stazione.

All’arrivo della Motobefana si partirà per la Polivalente di via Ciro Bisi lungo la pista ciclabile e nel tragitto saranno offerti dolcetti e bevande. In Polivalente si esibirà il Mago Blu, prima dello spettacolo con la neve artificiale, la Befana distribuirà un giocattolo a tutti i bambini e le bambine presenti.

In caso di maltempo, il ritrovo è previsto alle 15 preso la Polivalente.