Fermato il responsabile dei furti al Santa Maria Nuova

In riferimento alla notizia relativa ad episodi di furto di beni personali all’interno dell’Ospedale Santa Maria Nuova accaduti in data 2 gennaio si informa che con l’ausilio delle descrizioni ricevute dai presenti e delle immagini dell’impianto video, rese disponibili dal personale della Centrale Gestione Emergenze attiva all’interno della struttura, è stato possibile individuare il presunto autore del furto, segnalarlo alle Forze dell’Ordine collaborando con loro nella fase di fermo e fornendo le dovute indicazioni sulla posizione.

Il sistema di sorveglianza del Santa Maria Nuova è articolato in oltre 150 impianti antintrusione, 380 telecamere, una Centrale per la Gestione delle Emergenze operativa h 24. Sono previste, inoltre, continue attività di ispezione, bonifica e controllo degli ambienti svolte da guardie giurate armate. Il presidio è attivo nelle 24 ore e di mattina è presente personale della Questura in una guardiola situata in loco. A fronte di qualsiasi criticità è prevista l’attivazione delle Forze dell’Ordine con cui l’Azienda collabora in modo assiduo.