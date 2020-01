Vignola intitola una via alla memoria di Oriana Fallaci

L’Amministrazione Comunale di Vignola ha intitolato una via alla scrittrice e giornalista Oriana Fallaci (1929 – 2006). Il cartello della nuova strada comunale, che è una laterale di via Montanara, è stato scoperto oggi pomeriggio dal sindaco, Simone Pelloni, e dal vicesindaco, Angelo Pasini.

Diverse sono le motivazioni per le quali è stato scelto il nome della Fallaci. In primo luogo, la Giunta comunale ha optato per lei in quanto intende iniziare a riequilibrare il numero delle vie comunali dedicate alle donne, visto che nella toponomastica locale sono ancora in numero nettamente inferiore rispetto ai nomi maschili. Inoltre, la Fallaci è stata scelta anche per le sue prese di posizione sulla difesa dei simboli cristiani in quanto portatori di valori della società occidentale e sul diritto di esistere allo Stato di Israele, con la contestuale e ferma condanna dell’antisemitismo.

Il Comune di Vignola è il primo, in tutta la provincia di Modena, ad avere intitolato una via alla memoria della scrittrice e giornalista fiorentina.