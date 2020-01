Spaccio e consumo marijuana tra giovanissimi, due denunce

I carabinieri di Nonantola, notato un via e vai sospetto in un garage di una abitazione del paese, hanno provveduto alla perquisizione dello stesso all’interno del quale c’erano otto ragazzi tra i 14 e 20 anni.

Il locale era divenuto luogo abituale per consumare droga in compagnia. I militari hanno sequestrato numerose dosi di marijuana (circa 100 gr.) e denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 14enne e un 17enne che sono stati trovati in possesso anche di bilancino di precisione e l’occorrente per confezionare spinelli. Per gli altri sei giovani è scattata la segnalazione quali assuntori.