Hera: ecco i numeri delle pulizie di fine anno

Il 2019 si è chiuso con un impegnativo lavoro di Hera per garantire la pulizia e il decoro della città di Bologna, sia in seguito ai festeggiamenti di San Silvestro sia durante la Marcia per la Pace, che si è tenuta l’1 gennaio 2020.

Per entrambe le manifestazioni, dalla mattina del 31 dicembre Hera ha rimosso, come richiesto dalle Autorità competenti, 42 cassonetti e 192 cestini in un’ampia zona del centro di Bologna, impiegando una ventina di operatori e 6 mezzi. Cassonetti e cestini che entro le ore 20 di mercoledi 1 gennaio sono stati ricollocati nuovamente nelle loro postazioni tradizionali.

Per raccogliere i rifiuti prodotti nella notte fra il 31 dicembre e l’1 gennaio Hera ha inoltre messo in campo oltre 50 persone che, con 18 mezzi operativi, hanno raccolto 12 quintali di vetro e 70 quintali di rifiuti indifferenziati nelle zone interessate dai festeggiamenti.

Accanto a questa programmazione straordinaria dedicata a eventi particolari, e per la quale è stata costituita un’apposita task force specializzata all’interno dell’azienda, in parallelo è proseguita la normale pulizia e lo svuotamento dei cassonetti in tutta la città, che Hera ha garantito attraverso il lavoro di 74 operatori impiegati con 42 mezzi.