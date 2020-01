Epifania, gli appuntamenti a Spilamberto

Ultime iniziative natalizie a Spilamberto: sabato 4 gennaio alle 14 in Piazza Sassatelli “La Befana viene prima” a cura dell’Associazione Le Botteghe di Messer Filippo.

Lunedì 6 gennaio alle 15.30 al Circolo Arci, in via Donizetti 1 Festa della Befana per grandi e piccini a cura del Circolo Arci, Associazione Genitori e Amici del Fabriani e Bop Area.

Fino a lunedì 6 gennaio in Rocca Rangoni – ex Formaggiaia “Presepi in Rocca”, esposizione di presepi realizzati interamente con materiali della natura con dimostrazione dell’artista G. Uguzzoni.

Giorni di apertura: 7/8 dicembre, 14/15 dicembre, 21/22 dicembre, 24/25/26 dicembre, 28/29 dicembre, 31 dicembre e 1 gennaio, 5/6 gennaio.

Orari di apertura: mattina dalle 10 alle 12; pomeriggio dalle 15 alle 18. Infrasettimanale su appuntamento, anche per scolaresche signor Uguzzoni cel. 348/0531235.