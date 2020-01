Al via sabato 4 gennaio i Saldi invernali

Sabato 4 gennaio: è questa la data da segnare sul calendario in cui prenderanno il via le vendite di fine stagione. Ancora pochi giorni e anche a Modena e provincia, come nel resto del territorio italiano – salvo qualche eccezione – sarà tempo di saldi invernali.

“Si partirà con sconti dal 20% al 30%: quello dei saldi è un periodo di sessanta giorni come sempre molto atteso – spiega Roberta Simoni, Presidente FISMO – Federazione Italiana Settore Moda – Confesercenti Modena – Perché consente ai consumatori di acquistare prodotti che magari desiderano da tempo a un prezzo più conveniente e vantaggioso. Sarebbe opportuno che anche i negozi on line si adeguassero alle normative di settore per non creare una concorrenza sleale e che venissero previsti maggiori controlli e importanti sanzioni per chi anticipa l’abbassamento dei prezzi bruciando sul tempo i negozi tradizionali e il retail classico. L’aspettativa da parte degli operatori è alta: sono in attesa di una boccata di ossigeno significativa dopo un dicembre in salita a causa della frenata degli acquisti subita dai capi di abbigliamento durante le festività natalizie appena trascorse”.

L’appuntamento, con i prezzi scontati nei negozi di vestiario e non solo, resta ancora tra i più attesi. Per tante ragioni: non solo la caccia all’affare con la possibilità di acquisto di capispalla, maglie, maglioni e tanto altro a costi contenuti ma anche per l’alta adesione da parte degli operatori, oltre all’opportunità per i consumatori di una scelta ampia e variegata, che permette alla più classica delle promozioni di resistere nonostante la flessione dei consumi.

L’osservatorio economico di Confesercenti regionale stima che a Modena la spesa media sarà di circa 175 euro a persona, mentre una ricerca condotta lo scorso anno da FISMO-Confesercenti Modena ha rilevato che le famiglie modenesi prediligono gli acquisti di capi tradizionali di stagione come capispalla, maglieria e calzature invernali e sportive. Sempre però con una propensione all’acquisto decisamente mirata e con la scelta consapevole di poter riutilizzare i capi di abbigliamento anche successivamente. Una metodologia molto seguita in particolare da chi ha figli piccoli, orientandosi su indumenti che possono essere indossati anche nella stagione invernale seguente.

Anche in occasione dei saldi invernali 2020 prosegue l’iniziativa promossa da FISMO Modena e Federconsumatori, “OK il Saldo è giusto”, volta a valorizzare la consulenza e l’assistenza fornita alla clientela dagli operatori del commercio di prossimità.