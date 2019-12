Scandiano: scuole, arriva il tempo delle scelte

L’anno scolastico 2020/2021 sembra lontano ma in realtà è già tempo di scelte per le famiglie che avranno bambini da iscrivere alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie scandianesi.

Ecco dunque un utile calendario per scoprire le date nel quale scoprire le scuole scandianesi.

Le scuole d’infanzia

Dal 7 al 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, possibili per i bambini nati negli anni 2017 e, qualora non frequentanti, nati nel 2016 e nel 2015.

Le iscrizioni alle Scuola dell’Infanzia Comunale e Statali, che adottano criteri unici nella definizione dei punteggi e delle relative graduatorie, sarà possibile esclusivamente on line seguendo le procedure che, entro il 7 gennaio 2020, saranno messe a disposizione dei genitori sul sito www.comune.scandiano.re.it.

Gli uffici dell’Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici, Via Fogliani 7 tel. 0522/764.270/250 sono a disposizione per eventuali richieste di supporto e aiuto nel completamento del format di iscrizione per le seguenti scuole.

Anche quest’anno con l’iniziativa “Porte Aperte nelle scuole” è offerta l’opportunità alle famiglie di visitare le diverse sedi delle scuole dell’infanzia e di poter ricevere informazioni sul funzionamento dal personale insegnante che sarà a loro disposizione.

Riceveranno le famiglie l’11 gennaio la scuola dell’infanzia statale “I Gelsi” (9.30-12-30) e “La Rocca” (9-12) mentre la scuola dell’ “G. Rodari” sarà aperta lunedì 13 gennaio dalle 17 alle 19.

Per quanto riguarda le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie l’iscrizione è da effettuarsi presso le singole sedi dei servizi. Alla scuola dell’Infanzia “San Giuseppe”, in via Pellegrini, 6 a Scandiano (tel. 0522/857913), per la scuola dell’Infanzia “S. Corradi”, in via Pagliani, 15 ad Arceto (tel. 0522/989856) e per la scuola dell’Infanzia “V. Guidetti” in via Brugnoletta, 103 a Fellegara (tel. 0522/856388).

I moduli per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia parrocchiali paritarie San Giuseppe e S. Corradi, a partire dal giorno 7 gennaio 2020, saranno scaricabili sui rispettivi siti online.

L’Open Day per le Scuole dell’Infanzia Parrocchiali Paritarie è fissato per giovedì 9 gennaio dalle 16 alle 18.

Le primarie

Per quanto riguarda le primarie, le domande dovranno essere prodotte alle segreterie scolastiche con procedura on line dal 7 al 31 gennaio.

I genitori dei futuri alunni delle classi prime sono invitati a partecipare all’assemblea prevista per martedì 7 gennaio alle 20, presso l’Auditorium Anna Frank della scuola secondaria M.M.Boiardo, in via Corti 39, con l’obiettivo di illustrare l’attuale organizzazione della scuola primaria (orari, didattica, ecc), l’organizzazione del servizio scolastico sul territorio comunale (mensa, trasporto, pre e post ecc) e le modalità e le procedure per le iscrizioni on line. All’incontro saranno presenti i Dirigenti dei due Istituti Comprensivi di Scandiano, l’Assessore alla Scuola e i tecnici comunali.