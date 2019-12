Pedone investito nei pressi del parcheggio de “La Rotonda”

Una donna residente a Modena, di nazionalità italiana, è stata investita da un’auto in una strada di accesso al parcheggio del centro commerciale La Rotonda, in via Morane. La 45enne, A.G. le sue iniziali, ha riportato ferite ed è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, ma non è in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato alle 15.30 di oggi, lunedì 30 dicembre. La donna attraversava a piedi la via ed è stata urtata dall’auto, una Fiat Panda, alla cui guida era un italiano di 40 anni, J.G. le sue iniziali, anch’esso residente a Modena.

Sul posto sono intervenute una pattuglia della Polizia municipale per prendere i rilievi e il 118.