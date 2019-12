Ordinanza sicurezza per San Silvestro in Piazza Martiri

Per un San Silvestro sicuro in piazza dei Martiri, dove sono previsti l’afflusso di molte persone e l’esibizione di artisti acrobati, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta l’introduzione – nell’area delimitata per lo spettacolo – di contenitori in vetro e lattine, bombolette spray, bagagli a mano ingombranti e spray urticante. Il divieto, che vale dalle 22 di martedì 31 alle 6 di mercoledì 1° gennaio, si aggiunge a due divieti permanenti, previsti dall’articolo 33 del Regolamento di Polizia Urbana tutto l’anno nella stessa fascia oraria, per Centro storico e aree verdi (abbandono di lattine, bottiglie e contenitori di vetro; vendita, o somministrazione per asporto, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine, eccetera).

La violazione del divieto riguardante gli esercizi commerciali (d’ogni tipo) comporta una sanzione da 50 a 300 euro; la violazione dell’ordinanza su ciò che è vietato portare nella zona transennata dello spettacolo prevede una sanzione da 25 a 500 euro.

Si ricorda infine che lo stesso Regolamento di Polizia Urbana vieta, 365 giorni l’anno, l’accensione di fuochi d’artificio d’ogni tipo – comprese le cosiddette “lanterne cinesi” – nelle aree pubbliche di tutto il territorio comunale. Ordinanze integrali e Regolamento completo sono consultabili sul sito https://www.comune.carpi.mo.it