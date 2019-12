Gli appuntamenti di fine anno a Mirandola

“…e dopo il brindisi benaugurale di mezzanotte, festa fino all’alba.” È un programma carico di divertimento, musica di vario genere e danze, quello previsto, per domani martedì 31 dicembre 2019, dalla festa di fine anno, “Tik Tok”, il capodanno 2020 a Mirandola. Organizzato da Ass. Pro Mirandola, L’Accento e col patrocinio del Comune, l’evento che si terrà al palasport – via Dorando Pietri 11, a Mirandola – prevede cena animata, musica e balli, per chi resiste, fino all’alba. Per informazioni e prenotazioni 349 7247 626.

MIRANDOLA, DOMANI, MARTEDI’ 31 DICEMBRE, AL PALAFESTE “CHERUBINO COMINI”: VEGLIONE DI S. SILVESTRO CON CLAUDIA BAND

Un veglione musicale come vuole la tradizione, quello in programma domani, martedì 31 dicembre 2019, presso il palafeste “Cherubino Comini” – via Dorando Pietri 13 – di Mirandola. Organizzato da Arci, Aquaragia e col patrocinio del Comune di Mirandola, a partire dalle ore 22.00, sul palco per animare la serata salirà Claudia Band. Un break alle danze è previsto a mezzanotte, per il brindisi augurale oltre che per concedersi uno spuntino. Si ricorda che l’ingresso è riservato ai soci Arci. Per informazioni e prenotazioni, 339 6837506.

MIRANDOLA, MERCOLEDI’ 1 GENNAIO 2020: PROSEGUE LA VI° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEI PRESEPI NELLA SALA “SANTA MARIA MADDALENA”.

Prosegue a Mirandola, presso la Sala Mostre di via Luosi 49 ex Pini (nuova sede) la VI edizione della Mostra dei Presepi. Inserita nel ricco programma della Tradizione del Natale a Mirandola, dall’Avvento alla Befana, la mostra ad ingresso libero, si trova nella Sala “Santa Maria Maddalena”. Curata, come ogni anno, da Giancarlo Bruini, l’esposizione dei presepi per mercoledì 1 gennaio 2020 sarà aperta solo al pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30. La mostra è organizzata dalla Consulta del Volontariato e dall’Associazione Amici della Consulta in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola, il Comune di Mirandola e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. L’apertura dell’esposizione è garantita grazie alla disponibilità dei volontari di tante associazioni mirandolesi.