Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte a Gavassa in via Vertoiba. L’auto su cui viaggiavano si è ribaltata finendo nel torrente Rodano. I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco e poi trasportati al Santa Maria Nuova di Reggio. Sul posto oltre agli uomini del 115 anche sanitari, polizia locale e carabinieri.