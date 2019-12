A Capodanno 8 pattuglie di polizia locale in servizio a Modena

Per San Silvestro, piazza Roma chiusa per festa per “Baci e abbracci a mezzanotte”, con accesso pedonale libero alla pista di pattinaggio dai portici a sinistra di largo San Giorgio e da via Tre febbraio. Sette le pattuglie di Polizia locale, oltre a quella dell’Infortunistica, a vigilare con altre Forze dell’ordine sullo svolgimento dei festeggiamenti di Capodanno.

Una pattuglia già dal pomeriggio sarà fissa in piazza Roma dove saranno in atto gli ultimi preparativi per allestire la festa di musica e luci con l’Orchestra Popolare della Notte della Taranta. Anche per consentire montaggio e smontaggio degli allestimenti, piazza Roma sarà vietata alla circolazione dalle 13 del 31 dicembre alle 10 del 1 gennaio (il palco sarà finito di smontare giovedì 2 gennaio, il montaggio incomincia lunedì 30 dicembre). Nello stesso periodo entrano in vigore anche divieti di sosta con rimozione in vie circostanti, per cui la segnaletica è in corso di posizionamento.

Saranno posti fittoni nelle strade che portano all’area della manifestazione. I mezzi di soccorso potranno accedere prioritariamente da largo San Domenico. Il bus non passa in piazza il 31 dicembre e ritorna il 2 gennaio.

Quattro pattuglie della Polizia Locale entreranno in servizio alle 19 e smonteranno alla una, mentre altre quattro saranno in turno dalle 19 del 31 alle 3 del primo giorno del nuovo anno, coordinate da un ispettore al Comando e da uno di coordinamento esterno. Due saranno a chiusura di via Emilia (da corso Canalgrade e corso Duomo) come per i servizi concordati per l’intero periodo natalizio in festivi e prefestivi, mentre altre due saranno in piazza Roma, dove gli organizzatori hanno predisposto un ulteriore servizio nell’area della festa, con addetti alla sicurezza, ambulanza e personale sanitario.

Altre due pattuglie saranno attive nel controllo nei quartieri con una pattuglia per l’Infortunistica stradale. Agli ingressi di piazza Roma la Polizia locale predisporrà quattro postazioni fisse, delle quali una con l’ufficio mobile che sarà posta tra piazza Roma e piazzale San Domenico. Altre due pattuglie estenderanno il servizio dall’una alle 7 del mattino per infortunistica stradale e controlli. Funzionerà regolarmente la sala operativa con l’ispettore di turno e con l’ausilio della rete di videosorveglianza.