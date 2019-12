Ultimo dell’anno e capodanno alla Multisala Novecento di Cavriago

Come di consueto è ricco il programma di iniziative del cinema teatro Multisala Novecento di Cavriago: il 2019 si concluderà all’insegna delle risate con una divertente operetta mentre il nuovo anno inizierà in musica con un concerto molto suggestivo.

In particolare l’appuntamento martedì 31 dicembre è alle 20.30 in Sala Rossa: il Teatro Musica Novecento, diretto dal maestro Stefano Giaroli, presenterà “Scugnizza”, divertente operetta ambientata a Napoli, che vedrà protagonisti due scugnizzi innamorati, Totò e Salomè; le loro vite si intrecceranno con quelle di alcuni turisti americani fra cui il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic.

Mercoledì 1° gennaio, alle 15.30, sul palco della sala Rossa salirà l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta dal maestro Stefano Giaroli: si esibirà nel tradizionale “Concerto di Capodanno” con i più bei brani degli Strauss padre e figlio. Emozioni alle stelle, dunque, per iniziare bene il 2020. Gli spettatori saranno allietati da due ore di musica – tra valzer, polke e celebri arie -, ripercorrendo l’età d’oro dei fasti asburgici con l’orchestra sinfonica formata da trenta professionisti, con le voci di Graziella Barbacini (soprano) e Antonio Colamorea (tenore). Un percorso unico nel fascino immortale di questa grande musica.

I biglietti si possono acquistare on line sul sito www.multisala900.it, per telefono allo 0522 372015 con carta di credito o prepagata, alla cassa del cinema (via del Cristo 5) tutte le sere dalle ore 20.30 alle 21.30, al sabato e festivi dalle 15.30 alle 21.