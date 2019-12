Ultimo dell’anno al Teatro San Prospero di Reggio Emilia

Ultimo dell’anno a teatro. Martedì 31 dicembre (h 21.15) il Teatro San Prospero come da tradizione ospita una commedia frizzante. Offre una grande bottiglia da stappare chiamata ‘SAI COME SONO FATTE LE DONNE’, per chiudere assieme questo 2019.

Sai come sono fatte le donne…!? >Di: Franco Bonilauri. Regia: Matteo Bartoli. Allestimento tecnico: NTSP

Cast: Ennio Cantoni, Monica Mirandola, Susanna Torelli, Matteo Bartoli, Andrea Bagni, Kitty Bertolini, Franco Bonilauri.

In una baita di montagna, bloccati da una fitta nevicata, 7 persone confessano i loro peccati d’amore. Il risultato è una commedia ritmata piena di bollicine con colpi scena ed equivoci bizzarri con spunti di grande comicità.

Sai come sono fatte le donne…!? No, noi non lo sappiamo e di certo non lo sapremo mai… ma forse è proprio questo il bello.

Durata spettacolo: 105 minuti con intervallo.