Potature e interventi sul verde nelle prossime settimane a Fiorano

I servizi tecnologici del Comune di Fiorano Modenese informano che nelle prossime settimane sono in programma manutenzioni straordinarie del verde, comprendenti sia potature che abbattimenti, là dove si rendono necessari dopo le verifiche di pericolosità. Per ogni albero abbattuto si procederà a nuove piantumazioni.

Si interverrà con potature su quasi 300 alberi in Via Mekong, Parco Roccavilla, Parco di Via Nilo, Piazza XVI Marzo, Via Danubio, Villa Pace, Via del santuario (per una quercia che oscura la telecamera), Via Resistenza, Piazza De Gasperi, area verde Cimitero di Spezzano, Via Tamigi, Via Deledda, Via Statale in prossimità del ponte, Parco Foibe, Centro d’Incontro di Via Cameazzo, area Bla, Via Villa.

Su via Ghiarola Vecchia e via Montagnani sarà eliminato un siepone cresciuto spontaneamente a bordo strada pericoloso per la circolazione stradale.

Gli abbattimenti riguardano uno o più alberi e siepi in Via La Marmora, nell’area verde del cimitero di Spezzano, a Villa Pace, in Via Nilo, in Via dell’Elettronica, ceppaie in Via Monchio, siepi in Via Statale, in Via Fiandri, nel Centro d’Incontro di Via Cameazzo, nel piazzale delle Bursi, in Via Malmusi, in Via Resistenza.