Paolo Cevoli con ‘La Sagra Famiglia’ al Teatro Celebrazioni di Bologna

Dopo il successo dello spettacolo La Bibbia secondo Paolo Cevoli, che ha collezionato oltre 140 repliche in 2 stagioni, Paolo Cevoli torna in tournée, al Teatro Celebrazioni di Bologna da oggi al 31 dicembre (riposo: 30 dicembre), con il suo nuovo ‘La Sagra Famiglia’ diretto da Daniele Sala.

DA VENERDÌ 27 A MARTEDÌ 31 DICEMBRE 2019

RIPOSO: 30 dicembre

orari: feriali ore 21.00 – domenica ore 18.00 – 31 dicembre ore 21.45

«Mia figlia piangeva perché non sapeva fare i compiti. Per farla smettere di piangere li ho fatti io. Ho fatto bene oppure ho fatto male?» «Se avessi un modello di genitore a cui ispirarmi…». Genitori e figli. Dramma della nostra epoca. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. E gli antichi romani, i greci, gli ebrei facevano i compiti ai loro figli? Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille Enea e compagnia bella. Fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E la famiglia di S. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. La Sacra Famiglia. Per dire cose serie senza prendersi sul serio. Per raccontare la sagra famiglia.

Dopo la replica del 31 dicembre, il brindisi di auguri sarà gentilmente offerto da Gino Fabbri Pasticcere.

