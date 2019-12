Eravamo i Zuighes, domenica al Circolo Nuraghe di Fiorano

Organizzato dal Circolo Nuraghe di Fiorano Modenese, con la Fasi, la Regione Sardegna e il Comune di Fiorano Modenese, domenica 29 dicembre 2019, alle ore 17, nella sede di Villa Cuoghi, c’è un pomeriggio dedicato alla musica degli anni Sessanta e Settanta, con intervalli musicacli a cura di Gian e Mess e la presentazione del libro ‘Eravamo i Zuighes’ con il giornalista Alberto Venturi che dialoga con l’autore Diego Satta. L’incontro si conclude con un buffet di prodotti sardi.

Diego Satta è stato sindaco del Comune di Ittireddu dal 1975 al 1991, protagonista del gemellaggio con Fiorano Modenese e il suo è perciò un ritorno, anche come autore. Nato a Ittireddu nel 1944, ha lavorato come Dirigente dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna, concludendo la carriera come direttore generale. Giornalista pubblicista specializzato nel settore dell’ippica, ha pubblicato, tra l’altro, nel 1991 ‘Itirifustialvos – origini ed evoluzione di un villaggio’, nel 2001 “Chilivani, ottant’anni di ippica in Sardegna”, nel 2007 “Selvadore Espiga, quella notte maledetta di Santu Jagu”.

‘Eravamo i Zuighes’, edito da Nuova Stampa Color, con il sottotitolo ’50 anni di storia 1967-2017’ racconta la formazione e le vicende del complesso i Zuighes, con Diego Satta fra i fondatori e i protagonisti, vicende che non si sono ancora concluse e proseguono con l’Associazione Zuighes Revival Ittireddu. Dal racconto di un gruppo di giovani entusiasti allarga lo sguardo al fermento musicale degli anni Sessanta; racconta dei principali gruppi del Monte Acuto e del Goceano, degli spettacoli, degli strumenti tecnici a disposizione, traccia alcune biografie dei principali interpreti, così che la storia ambientata in un piccolissimo paese del Sassarese diventa l’affresco giovanile di un’epoca, non solo sarda, ma con caratteristiche comuni in tutta Italia.