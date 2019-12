Dall’1 gennaio si ampliano gli orari di apertura della stazione ecologica in via Stradelli Guelfi a Bologna

Dall’1 gennaio si ampliano gli orari di apertura della stazione ecologica, o centro di raccolta, in via Stradelli Guelfi a Bologna.

Fino ad ora aperta al pubblico il mercoledì, venerdì e sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, a partire dal nuovo anno sarà a disposizione anche tutti i lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

In questo modo la stazione ecologica di via Stradelli Guelfi sarà accessibile tutti i giorni dal lunedì al sabato, a eccezione del martedì.

Sempre a partire dall’1 gennaio, chiuderà la stazione ecologica di via Tolmino 54. Il centro di raccolta è ormai datato e necessita di lavori di adeguamento importanti e impattanti rispetto alle abitazioni limitrofe, inoltre viste le ridotte dimensioni stocca un quantitativo limitato di materiale.

Per queste ragioni si è ritenuto opportuno chiuderlo definitivamente. Sarà sostituito nei prossimi mesi dal nuovo centro di raccolta in fase di realizzazione in via Ferrarese.

I cittadini e le imprese che abitualmente si recano alla stazione ecologica di via Tolmino, a partire dall’1 gennaio possono quindi andare ai centri di raccolta in via Stradelli Guelfi e in via Marco Emilio Lepido 186/6 (Borgo Panigale), i più vicini. Oppure è a disposizione, anche la domenica mattina, la stazione ecologica in via delle Viti 11 (Caab). Le famiglie possono accedere alle stazioni ecologiche presentando la tessera sanitaria, le Aziende la partita IVA. Ogni stazione ecologica è presidiata da uno o più operatori incaricati dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Al servizio i cittadini possono portare gratuitamente, oltre ai consueti rifiuti differenziati quali carta, cartone, vetro, plastica e lattine, oli e batterie, tutti quei rifiuti urbani che devono essere raccolti in maniera differenziata ma, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere inseriti nei contenitori stradali o domiciliari, (ad esempio, rifiuti da apparecchiature elettriche, inerti, medicinali scaduti, pneumatici, oli da cucina e minerali, cartucce per stampanti, ingombranti di vario genere, potature e ramaglie, ecc…). Solo per alcune tipologie di rifiuti ci sono dei limiti quantitativi di conferimento.

Un servizio di raccolta di piccoli ingombranti e piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche è stato inoltre attivato nel quartiere Savena e nel centro storico. Nel quartiere Savena i cittadini possono portarli tre volte alla settimana in tre punti diversi dove è presente un mezzo di raccolta di Hera: il lunedì dalle 7 alle 12 davanti alla sede del Quartiere Savena (via Faenza 4); il mercoledì dalle 14 alle 19 nel parcheggio del Cinema Fossolo (via Lincoln 3); il sabato dalle 8 alle 12 davanti al centro commerciale San Ruffillo (via Ponchielli 23). Nel centro storico il mezzo è presente cinque volte alla settimana in quattro punti diversi: il lunedì dalle 8 alle 13 al PalaDozza (via Nannetti di fronte al civico 2/A); il martedì dalle 15 alle 19 in Piazza Aldrovandi (in prossimità del civico 19); il giovedì dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 13 in via Irnerio all’angolo della rampa di accesso al parco della Montagnola (con esclusione delle giornate straordinarie del mercato della Piazzola); il sabato dalle 9 alle 13 in Piazza di Porta Saragozza (in prossimità della mini isola interrata).

Per informazioni sulle stazioni ecologiche, i materiali conferibili e gli orari di apertura, si può fare riferimento al Servizio Clienti Hera, numero verde gratuito da fisso e cellulare 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Tutte le informazioni sono anche disponibili sull’app di Hera il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente, con la quale è possibile anche individuare la stazione ecologica più vicina.