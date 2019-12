A Roncocesi interruzione idrica a causa di una avaria

Questa mattina si è verificata la rottura di una condotta idrica nella zona di Novellara che serve l’abitato di Roncocesi. La tubazione da 250 mm che scorre nel sottosuolo ha improvvisamente ceduto e la pressione ha cominciato a calare nella frazione servita.

Subito intervenute a Novellara, nel luogo ove si è verificata la rottura, le squadre di tecnici IRETI hanno immediatamente isolato il tratto di condotta danneggiata e iniziato i lavori di riparazione. L’erogazione dell’acqua é stata interrotta a Roncocesi in Via Viazza, Via Levata, Via Casino di Sopra , Via dei Boschi, Via San Michele, Via Casaletto, Via Serravalle e nelle zone limitrofe.

I lavori proseguiranno fino alla completa riparazione, che é previsto venga ultimata nel primo pomeriggio, verso le ore 14, quando verrà restituita l’acqua alla rete. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento.

IReti ringrazia i cittadini per la collaborazione e si scusa per gli involontari disagi.