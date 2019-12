Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 27 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte al mattino. In serata nubi basse lungo la fascia costiera. Temperature: in lieve diminuzione nei valori minimi compresi tra 0 e 4 gradi nei grossi centri urbani mentre nelle aree di pianura più esposte e nelle valli interne potrebbero essere leggermente inferiori; nelle aree collinari, prevista una lieve inversione termica e i valori minimi risulteranno lievemente superiori a 0 gradi. Massime stazionarie e oscillanti tra 9 e 12 gradi. Venti: deboli nord-occidentali; in serata tendenza a ruotare da nord-est lungo la fascia costiera e il mare con locali rinforzi. Mare: quasi calmo o poco mosso; nella notte tendenza ad aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo.