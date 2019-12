L’Astoria dei Ragazzi e un Natale quasi perfetto, a partire dal prezzo

Domenica 29 dicembre 2019, alle ore 16, al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, organizzata dall’Amministrazione Comunale e da Tir Danza, prende il via una nuova rassegna rassegna ‘L’Astoria dei ragazzi’, pensata per le famiglie con prezzi speciali: l’ingresso per adulti e bambini a 3 euro, l’abbonamento a 4 spettacoli a 10 euro. Si possono effettuare prenotazioni telefoniche allo 0536.404.371 o scrivendo a astoria@tirdanza.it (I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro le ore 15.30 del giorno di spettacolo).

Sono quattro gli appuntamenti: il primo, domenica 29 dicembre, è ‘Un Natale quasi perfetto’ di e con Gunter Rieber Art Klamauk, n irresistibile spettacolo di clownerie e magia comica. Gugu, il piccolo aiutante di Babbo Natale, percorre le vie del paese a bordo del suo slittino stracarico di regali e sorprese. Però…questi regali non hanno etichetta, di chi saranno? Meglio aprirli tutti insieme… Un curioso e divertente contenuto di gag comiche, scherzi, magie per grandi e piccini, per tutti quelli che desiderano, a Natale e nella vita, un grande regalo: il sorriso. E tutto finirà … in un soffio di neve!

Il 26 gennaio va in scena ‘Il principe Ranocchio’ di Gabriella Roggero e Giorgio Rizzi con Gabriella Roggero e Metello Faganelli, uno spettacolo teatrale con burattini, pupazzi, attori. Il 23 febbraio torna Gabriella Roggero con ‘Nata lì e la conchiglia misteriosa’, spettacolo con marionette bunraku, burattini a guanto, pupazzi e attori.

Il 29 marzo la rassegna si conclude con ‘La bella Fiordaliso e la strega Tirovina’, di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri, spettacolo di burattini con Alberto De Bastiani.