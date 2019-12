Domani, 27 dicembre, il Presepe Vivente a Costa de’ Grassi

Domani sera, 27 dicembre, la suggestiva frazione castelnovese di Costa de’ Grassi ospita il Presepe Vivente. L’evento, originariamente previsto il 28 dicembre, è stato anticipato di un giorno per non sovrapporsi alla cena di beneficenza dall’Associazione Cieli Sereni.

Il presepe vivente di Costa permetterà di vivere in un’atmosfera unica la rappresentazione della natività, tra animali, scenografie accurate e tanti figuranti in costume, dai pastori ai Re magi, dagli spaccapietre ai soldati di Erode e romani. Il tutto alla luce delle torce e dei fuochi.

“Attraverso il mondo in cerca di Luce e di Pace” è il titolo dell’edizione di quest’anno, che prenderà il via alle 20.30, e si concluderà con un momento conviviale in amicizia al locale circolo Acli.

Anche i giorni successivi, come accennato, prevedono iniziative e attività di grande interesse a Castelnovo. A partire da sabato 28 dicembre con la cena di beneficenza del progetto “Cieli Sereni”, nato in memoria di Erni Zefi e promosso dai suoi amici: la cena sarà all’Oratorio Don Bosco alle ore 20.30 (per info e prenotazioni: Matteo 334 9858850). Domenica 29 dicembre è in programma l’escursione di fine anno in Appennino, organizzata dalla sezione Cai Bismantova, con prenotazione obbligatoria per i non soci e sottoscrizione dell’assicurazione (informazioni: www.caibismantova.it, tel. 349 0919394, 335 7509856). Mercoledì 1 gennaio 2020 al Teatro Bismantova, alle 17, torna il tradizionale spettacolo di capodanno. In questo caso Lo schiaccianoci, con la Compagnia Nazionale di danza Raffaele Paganini (info: www.teatrobismantova.it).