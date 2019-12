11a edizione di “Natale in Ospedale”

Come tradizione oggi, nella hall dell’Ospedale di Sassuolo, appuntamento musicale con “Natale in Ospedale” edizione numero 11. Un pomeriggio per allietare il Natale ai pazienti dell’Ospedale e alle loro famiglie con Alberto Bertoli, Matteo Frassineti, Marco Baroni, Gino Andreoli, Andrea Iacolin, Roberto Chiodi, Alberto Imperato, Guido Pelati, Diego Lancellotti, Giulia Bellei, Matteo Camellini, Alessandro Bottura.

Gli artisti sassolesi hanno fatto emozionare il pubblico presente, come sempre numeroso, con una scaletta che ha spaziato dai brani natalizi (Happy Christmas, Il giorno di Natale, Oh Holy Night, Do they know it’s Christmas), a canzoni dei Coldplay, Adele, Ed Sheraan, De André, Cremonini, Bertoli… Alberto Bertoli ha improvvisato un “Bella ciao” fuori programma, seguito dal pubblico.

Un concerto gratuito ma dal fine benefico: le offerte saranno interamente devolute all’Associazione Africa nel Cuore.

(foto: M&D Officina delle Immagini)