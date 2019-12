Nuovo mezzo in dotazione alla Protezione Civile di Castelfranco Emilia

Consegnato ufficialmente ieri mattina un nuovo mezzo in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Castelfranco Emilia, un pick up Mitsubishi.

«Tra le eccellenze del nostro territorio possiamo certamente mettere in cima alla lista la Protezione Civile, un grande gruppo di donne e uomini sempre presenti, sia in fase preventiva che in fase di intervento, durante i casi di emergenza. Persone, tutte, di grande volontà, di grande valore tecnico e soprattutto umano, preparate e sempre a disposizione in un ottimo gioco di squadra per la tutela della nostra cittadinanza. Un cuore grande il loro, quanto il mio grazie per quanto fanno costantemente al fianco dell’Amministrazione Comunale ogni volta che il contesto richiede il loro intervento. Ed è anche per queste motivazioni che con grandissima soddisfazione abbiamo consegnato ufficialmente oggi questo nuovo mezzo che sarà a supporto di tutte le future operazioni sul territorio. Non solo. Sottolineando ancora una volta la forza di questo gruppo, non posso nascondere la mia personale soddisfazione nel vedere quanto numericamente e qualitativamente sia cresciuta in questi ultimi anni questa grande eccellenza di Castelfranco Emilia di cui tutti, nessuno escluso, dobbiamo essere orgogliosi e fieri» ha dichiarato il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.