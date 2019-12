Inaugurata “NonantoInvitalArte” 2019 a Nonantola a Palazzo Abbaziale

A Palazzo Abbaziale di Nonantola, in una sala piena di appassionati, ha inaugurato la mostra di pittura e scultura “NonantoInvitalArte – premio Iva Montepoli”. Un evento pieno di fascino grazie anche ai luoghi sacri, suggestivi e carichi si storia che ospitano la mostra, connubio ideale con le opere d’arte contemporanee. La visita alle absidi, alla cripta, e alla basilica Abbaziale completano la magia di “NonantoInvitalArte – premio Iva Montepoli”. All’edizione 2019 sono presenti 226 artisti, provenienti da 93 comuni di 32 province italiane.

Ospite d’onore di “NonantoInvitalArte” il modenese Andrea Chiesi. Il 12 gennaio 2020 al Vox Club all’artista sarà consegnato il Premio Città di Nonantola

Si tratta di uno tra i principali artisti italiani della sua generazione che da quasi 30 anni sviluppa una ricerca sulle trasformazioni del paesaggio contemporaneo con la pittura a olio su lino e il disegno su carta. Tema prediletto sono le aree industriali abbandonate, spazi sospesi nel tempo in attesa di una trasformazione in cui fa ritorno la natura. Storia, memoria, decadenza e rinascita. Ha esposto nel Principato di Monaco, Pechino, New York, Berlino, Milano, Locarno, Trieste, Torino, alla 54°Biennale di Venezia, Praga, Roma, ecc. e sue opere fanno parte di numerose collezioni private e pubbliche. Ha vinto i premi Gotham Prize, Istituto Italiano di Cultura New York (2012); Premio Terna (2008); Premio Cairo Editore (2004); Premio Suzzara (1998). Insegna pittura all’Accademia di Belle Arti di Ravenna e all’Accademia di Belle Arti di Macerata.

Fuorimostra

Oltre alla mostra, con il relativo concorso ufficiale, è in corso, già dai primi giorni di dicembre, il “Fuorimostra”: protagonisti i commercianti di Nonantola che ospitano nelle loro vetrine alcune opere degli artisti selezionati, creando un percorso artistico per le vie del paese.

La Stanza della Fotografia – dal 21 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020

Il Gruppo Photononantolarte espone in Torreattiva (Torre dei Modenesi) una mostra fotografica intitolata “La Stanza della Fotografia”.

Premiazioni

Tutte le opere presentate sono valutate da una giuria esterna, composta da professionisti in campo artistico e concorreranno per il concorso dedicato a Iva Montepoli. Ogni opera partecipa anche alla votazione di preferenza da parte del pubblico.

I vincitori saranno premiati domenica 12 gennaio 2020 alle ore 16 presso il VOX Club a Nonantola.